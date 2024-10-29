Авраам Руссо намерен наказать подозреваемых в его похищении: «Не несет ответственности»

Инцидент произошел в далеком 2004 году, однако судебные тяжбы по этому делу ведутся до сих пор.

Обвиняемый в похищении певца Авраама Руссо не останется безнаказанным. Об этом в беседе с изданием Газета.ру сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

Он заявил, что суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Шестопалова в связи с истечением срока давности. Но это не останавливает певца и его представителей — они будут бороться до конца. В их планы входит добиться законного и справедливого решения суда.

«Безнаказанность у нас определяется, когда человек вообще не несет никакой ответственности, в том числе и гражданско-правовой. Но в данном случае об этом говорить мы не можем, поскольку мы готовим гражданский иск в отношении Шестопалова. Он будет подан по месту его жительства, и мы взыщем все расходы, связанные с преступлением и плюс моральный вред. Мы планируем взыскать пять миллионов рублей», — рассказал Алешкин.

Похищение Авраама Руссо произошло в 2004 году. По версии следствия, олигарх и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обманом заманил певца в ресторан в столице, где его избили, а позже сутки удерживали в загородном доме в Подмосковье. Сообщалось, что Исмаилов выдвинул требование к Руссо вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Артисту пришлось согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру. При этом заявление о похищении Руссо написал только в 2018 году.

В 2021 году Пресненский суд Москвы вынес приговор двум другим фигурантам этого дела. Телохранитель племянника бизнесмена Владимир Гусаков получил шесть лет лишения свободы, а предприниматель Эльяр Дамиров — пять. Однако суд освободил их от наказания из-за истечения срока давности. Аналогичная ситуация произошла и с экс-директором того ресторана Зауром Мардановым, племянником Исмаилова. В 2022 году его приговорили к семи годам лишения свободы за похищение певца, но по той же причине освободили от наказания.

В том же году Басманный суд Москвы задержал последнего фигуранта этого дела — Владимира Шестопалова. С осени 2018 года он находился в федеральном розыске. В сентябре 2024-го стало известно, что Руссо опознал похитителя в ходе очной ставки.

Ранее 5-tv.ru писал, что артист Авраам Руссо выступил в защиту мужчин и примерил образ танцора диско.