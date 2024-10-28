«В следующей серии поцелую»: Natan шутит над скандалом с его изменой жене

Рэпер составил целый список звезд, с которыми может «близко пообщаться» на съемках шоу.

Рэпер Natan перечислил, кого еще поцелует во время съемок одного из реалити-шоу. Откровениями артист поделился в своем Telegram-канале.

«Так много людей анонсируют мой роман с ними в новом выпуске, что хочется их дополнить. В следующей серии я поцелую Лерчек, Звереву, Алану, Алену Блин, Ольгу Бузову, Мишу Галустяна и акулу, которую поймал на обед», — пошутил исполнитель.

Скандал вокруг Natan разразился после того, как женатого артиста засняли с блогером Лерчек в весьма однозначный момент. После этого рэпер публично извинился перед супругой. Но отношения в семье все равно пошатнулись. Многие осудили Natan за измену, в том числе — медийные личности, например, Ксения Бородина.

Рэпер же выразил благодарность всем, кто его поддерживает, а остальных просил остаться в стороне.

«Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело!» — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Дакота осудила поведение Natan после измены жене.