«В следующей серии поцелую»: Natan шутит над скандалом с его изменой жене

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Рэпер Natan пошутил, что теперь поцелует на шоу Михаила Галустяна и Ольгу Бузову

«В следующей серии поцелую»: Natan шутит над скандалом с его изменой жене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер составил целый список звезд, с которыми может «близко пообщаться» на съемках шоу.

Рэпер Natan перечислил, кого еще поцелует во время съемок одного из реалити-шоу. Откровениями артист поделился в своем Telegram-канале.

«Так много людей анонсируют мой роман с ними в новом выпуске, что хочется их дополнить. В следующей серии я поцелую Лерчек, Звереву, Алану, Алену Блин, Ольгу Бузову, Мишу Галустяна и акулу, которую поймал на обед», — пошутил исполнитель.

Скандал вокруг Natan разразился после того, как женатого артиста засняли с блогером Лерчек в весьма однозначный момент. После этого рэпер публично извинился перед супругой. Но отношения в семье все равно пошатнулись. Многие осудили Natan за измену, в том числе — медийные личности, например, Ксения Бородина.

Рэпер же выразил благодарность всем, кто его поддерживает, а остальных просил остаться в стороне.

«Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело!» — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Дакота осудила поведение Natan после измены жене.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:49
Мантуров: РФ готова расширять сотрудничество с Белоруссий в области гражданской авиации
18:36
«Я чувствую себя изнасилованной»: Лерчек пережила страшную травму
18:20
Карьера на грани: певица Адель теряет слух из-за болезни
18:09
Без лекарств и врачей: как избавиться от насморка в домашних условиях
17:57
Зависимость, кома и бешеная популярность: почему жизнь Мэттью Перри закончилась так трагически
17:45
«В следующей серии поцелую»: Natan шутит над скандалом с его изменой жене

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака