«Разгул насилия»: в тюрьме, где содержится P. Diddy, началось расследование

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

В США начали расследование о насилии в тюрьме, где содержится рэпер P. Diddy

«Разгул насилия»: в тюрьме, где содержится P. Diddy, началось расследование

Фото: www.globallookpress.com/g90

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Подозреваемого в тяжких преступлениях рэпера, как оказалось, поместили в «неблагополучную» тюрьму.

Ряд федеральных агентств в США начали межведомственное расследование в тюрьме, где содержится скандально известный рэпер P. Diddy (Шон Комбс). Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что причиной расследования стало растущее внимание общественности к «неблагополучной тюрьме» в Нью-Йорке из-за отмеченных там «ужасающих условий, разгула насилия и многочисленных смертей».

По данным агентства, цель расследования заключается в создании «безопасной среды» для сотрудников и заключенных учреждения.

Скандал вокруг P. Diddy разразился в сентябре. Рэпера заподозрили в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Знаменитость арестовали, после чего один за одним стали всплывать случаи его издевательств над женщинами и детьми.

Новые иски против P. Diddy выдвигаются до сих пор. Помимо преступлений сексуального характера, его подозревают в устранении конкурентов и тех, кто мог раскрыть правду о его злодеяниях. В их числе называются исполнители Тупак Шакур, Алия, Майкл Джексон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера P. Diddy обвинили в изнасиловании 13-летней девочки.

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