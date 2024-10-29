«Это главный посыл»: о чем новый клип группы «КняZz» на песню «Сталкер»

Громкая премьера, которую поклонники русского рока ждали целый год. Музыкант Андрей Князев и группа «КняZz» выпустили клип на песню «Сталкер» из нового альбома «Волшебная книга». В ролике, который уже можно увидеть в соцсетях группы, показан постапокалиптический мир, где люди поделены на тех, кто остался собой, и тех, кто превратился в монстров. Кто сыграл главную роль и какой смысл вкладывал автор в работу — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Самый популярный вопрос на всех ресурсах рок-группы за последний год: «Андрей, Андрей! Где клип, Андрей?»

Весь октябрь Андрей Князев и сам активно подогревал интерес поклонников. В социальных сетях развернулся целый онлайн-сериал: то фронтмен ищет свой клип в Исландии, то — в Петербурге среди прохожих.

И вот, наконец, долгожданная премьера от группы «КняZz» — клип на песню «Сталкер» из нового альбома «Волшебная книга». Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Мини-фильм в стиле постапокалипсис. Средь монстров и аномалий блуждает 12-летняя девочка.

«В этом клипе она как некий символ света, при той мрачной концепции, которую в себе клип несет, маленькая девочка, которая пробирается сквозь все эти кошмары — она и есть носитель этого лучика света», — заявил фронтмен группы «КняZz» Андрей Князев.

Кошмары, которые человек создал сам. Мир, в котором люди оказались по собственной воле: только одни уже стали монстрами, а другие — изо всех сил пытаются оставаться собой.

«У меня есть желудь — это единственный желудь, который остался на планете. Я — единственный живой человек, который остался жить на ней», — рассказывает исполнительница главной роли в клипе «Сталкер» Варвара Майорова.

Варваре Майоровой для этой роли практически не пришлось проходить кастинги. Три дня съемок дались непросто: достаточно только посмотреть на эту маску! Плюс десятки фантастических персонажей создавались при помощи компьютерной графики, а большая часть съемок проходила в пустом темном павильоне.

«Это очень интересный сюжет, очень интересные декорации, очень крутой грим, и вот в совокупности — это просто разрыв!» — говорит Варвара Майорова.

По количеству персонажей, разнообразию костюмов, сложности грима и спецэффектов — это один из самых насыщенных клипов группы.

«Приглашалось очень большое количество разных людей, которые перевоплощались в различных персонажей, которые в этом клипе показывались. Вот эти вот образы, которые там взяты, — они тоже больше театрально-художественные», — рассказал Андрей Князев.

Мир, в котором разворачивается действие клипа, — узнаваем. На написание песни «Сталкер» Князя когда-то вдохновила одноименная компьютерная игра. А вот атмосфера, персонажи, сцены — уже фантазия режиссера Агаты Нигровской. Через этот фантастический мир, похожий на кошмарный сон, создатели картины передают главный смысл, заложенный в песне.

«Наш мир очень хрупкий, и его надо спасать, особенно тогда, когда мы становимся такими, скажем так, технологически большими. И этот мир надо беречь… Это идет главный посыл, может быть, внутрь каждого человека, что от каждого из нас это зависит», — заключил Князев.