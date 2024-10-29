Просившего о помощи ребенка спасли из запертой квартиры во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов спасли запертого в квартире ребенка, который звал на помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по Приморскому краю. После вскрытия входной двери правоохранители обнаружили шестилетнего мальчика и спящую мать.

«От женщины исходит запах спиртного, в жилище беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Еще двое детей, 14 и двух лет, в это время гуляли на улице. Троих несовершеннолетних изъяли органы опеки для прохождения медицинского обследования.

Позже выяснилось, что семья является неблагополучной и уже состояла на учете в органах системы профилактики. В прокуратуре взяли на контроль дальнейшее разбирательство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где находилась мать запертого в квартире ребенка.