Просившего о помощи ребенка спасли из запертой квартиры во Владивостоке

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 43 0

Оказалось, что без присмотра матери все это время находились и другие ее дети. Где они были?

Просившего о помощи ребенка спасли из запертой квартиры во Владивостоке

Фото: Telegram/Прокуратура Приморского края/t.me/prosecutor_pk

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Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов спасли запертого в квартире ребенка, который звал на помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по Приморскому краю. После вскрытия входной двери правоохранители обнаружили шестилетнего мальчика и спящую мать.

«От женщины исходит запах спиртного, в жилище беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Еще двое детей, 14 и двух лет, в это время гуляли на улице. Троих несовершеннолетних изъяли органы опеки для прохождения медицинского обследования.

Позже выяснилось, что семья является неблагополучной и уже состояла на учете в органах системы профилактики. В прокуратуре взяли на контроль дальнейшее разбирательство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где находилась мать запертого в квартире ребенка.

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