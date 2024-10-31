Боюсь взять трубку: как побороть страх перед телефонными разговорами

Многие отвергают такой вид коммуникации, предпочитая переписку в мессенджерах.

Страх перед телефонными разговорами вызывает не сам процесс, а боязнь выставить себя в неприглядном свете. О причинах возникновения такой фобии изданию aif.ru рассказала кандидат психологических наук Анна Кузьмина.

Начать преодолевать страх, как утверждает эксперт, стоит с самоанализа. Так, необходимо дать своей тревоге оценку от одного до десяти. Кроме того, составить список людей, в разговоре с которыми возникает разный уровень дискомфорта. При единице — общаться комфортно, при двойке — есть небольшое напряжение, и дальше по возрастающей.

После специалист рекомендует звонить этим людям, постепенно увеличивая уровень сложности. И после каждой беседы проводить повторный самоанализ, чтобы понять, какие страхи подтвердились, и правда ли было так тяжело, как вы думали ранее. Этот способ даст и опыт телефонной коммуникации, и постепенно снизит тревогу.

«Дело в том, что в когнитивно-поведенческой терапии важно выяснить, какие убеждения и представления вызывают тревогу и насколько они рациональны. Наши убеждения меняются только тогда, когда мы преодолеем свой страх», — говорит Кузьмина.

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