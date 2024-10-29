«Замечательный опыт»: Буланова о сотрудничестве Инстасамки и «Ленинграда»

Не так давно эта новость поразила весь шоу-бизнес.

Певица Татьяна Буланова поздравила исполнительницу Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева — Прим. ред.) с тем, что она стала участницей группы «Ленинград». Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ходе фестиваля «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце.

Эту новость в данный момент обсуждает весь российский шоу-бизнес, поэтому журналисты решили поинтересоваться у певицы, знала ли она об этом и согласна ли с выбором новой вокалистки.

«Нет, не слышала, но я ее поздравляю. Мне кажется, что это замечательный опыт очень», — выразила свое мнение артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин думает о коллаборации Шнурова и Инстасамки. Недавно поклонников поразила информация, что представители двух разных стилей в музыке собираются сотрудничать. Что из этого получится?