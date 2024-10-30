Вода равно жизнь: сколько жидкости в сутки должен потреблять человек

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Терапевт Шмелева: не менее 2,5 литров воды в сутки нужно телу человека

Вода равно жизнь: сколько жидкости в сутки должен потреблять человек

Фото: www.globallookpress.com/Sabine Brose/Sorge

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Недостаток воды приводит к снижению умственных способностей.

Человеку за 24 часа необходимо выпивать 2,5 литра воды. Об этом рассказала изданию NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева.

Врач пояснила, что тело взрослого человека на 60-65% состоит из воды. Поэтому для стабильного функционирования организма необходимо употреблять не менее 2,5 литров в сутки.

«Вода необходима для суставов. Она уменьшает в них боль и защищает их от износа. Недостаток воды может приводить к снижению умственных способностей. Также из-за недостатка воды кровь становится густой и сердце плохо справляется с ее перекачкой», — поделилась Шмелева.

Кроме того, по словам терапевта, недостаток жидкости в теле может привести к расстройству пищеварительной системы. Также, вода участвует в строительстве новых клеток крови и растворении минеральных веществ в тканях.

Эксперт отметила, что половина людей на Земле не выпивает необходимую норму. Причиной этого становится не недостаток пригодной для употребления воды, а безалаберное отношение человека к своему организму.

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