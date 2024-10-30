«Перекрытие неудобной информации»: Захарова о задержании журналистов из РФ в США

Штаты нарушают свои обязательства в области свободы слова.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что задержание российских журналистов в аэропорту США является нарушением Штатами своих обязательств в области свободы слова. Информация об этом появилась на сайте МИД РФ.

По ее словам, американские власти пытаются таким образом перекрыть неудобную для себя информацию.

«Тот факт, что российские журналисты заранее уведомили американские власти о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение редакционного задания, свидетельствует о показательном характере этой акции, стремлении недвусмысленно продемонстрировать свою готовность в любой момент задействовать репрессивный аппарат для перекрытия неудобной для себя информации», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова сказала об аннулировании визы оператора «Известий» в США по «административным причинам». Журналисты прибыли в страну для освещения американских выборов, но работать им не дали.

Российских журналистов задержали в американском аэропорту, а потом начали допрашивать. Журналисты имели при себе все необходимые документы. Однако американские власти решили не уведомлять представителей российского посольства в Вашингтоне. В итоге те не смогли своевременно помочь журналистам во время их задержания в аэропорту.

Еще в конце прошлого года Мария Захарова обещала сурово ответить на невыдачу виз США журналистам. Тогда речь шла о Генассамблеи ООН, куда должна была отправиться российская делегация прессы.