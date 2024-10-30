Огонь охватил 500 «квадратов»: на Камчатке загорелся трехэтажный жилой дом

Пламя стало быстро распространяться, перекинулось на чердак и кровлю.

На Камчатке тушат пожар в жилом трехэтажном доме. Огонь охватил здание в селе Сосновка.

Известно, что очаг находится в одной из квартир. Пламя стало быстро распространяться, перекинулось на чердак и кровлю. Людей экстренно эвакуировали.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания — почти 500 квадратных метров. На месте работают несколько пожарных расчетов.

По последним данным, распространение огня удалось остановить. Причины ЧП еще предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женщина с ребенком погибли при пожаре в Хабаровском крае.