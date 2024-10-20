Женщина с ребенком погибли при пожаре в Хабаровском крае

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 40 0

Малышу было всего три года.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Хабаровского края/proc_phk; 5-tv.ru

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В результате пожара в дачном доме в Хабаровском крае погибла женщина и ребенок. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

Ночью в СНТ «Восход» в Комсомольском районе вспыхнула жилая постройка. В этот момент внутри находились две женщины и дети четырех и восьми лет. К сожалению, одна из родительниц и младший мальчик погибли. Двое других были госпитализированы в местную больницу.

На кадрах с места происшествия видно, что дом сгорел буквально до тла.

На данный момент ведутся следственные мероприятия с целью установления обстоятельств случившегося. Специалисты ищут причину возгорания.

«С целью координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Комсомольского района Евгений Мухометзянов», — сообщили представители ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в парке на северо-западе Москвы найдены останки человека. На месте происшествия работает оперативная группа, устанавливаются все детали произошедшего. Пол, возраст, примерную дату и причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

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