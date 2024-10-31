Бруцеллез и другие опасные «добавки»: что скрывается в «натуральном» молоке

Выбрать качественный продукт— задача не из легких, особенно учитывая широкий ассортимент на полках магазинов.

Молоко — продукт, который многие считают неотъемлемой частью рациона. Выбор правильного молока — задача не из легких, особенно учитывая широкий ассортимент на полках магазинов. Кроме того, оно может нести как пользу, так и вред здоровью. Как обезопасить себя от бактерий в молочных изделиях, где покупать и хранить молоко — в материале 5-tv.ru.

Врач-инфекционист, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с 5-tv.ru рассказал, что молоко является продуктом, в котором действительно могут появиться патогенные микроорганизмы. Особенно опасность могут нести молочные изделия, купленные не в магазине, а у частных предпринимателей.

«Одна из проблем в том, что молоко портится достаточно быстро, поэтому главный принцип — это кипячение молока. Мы покупаем также пастеризованное молоко — оно, как правило, тоже безопасно. Большую опасность представляет, конечно, молоко, которое могут купить где-то у частных предпринимателей», — объяснил эксперт.

Приобретая молоко у таких продавцов, появляется риск «подхватить» бруцеллез — инфекцию, передающуюся от больных животных к человеку. Она характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.

Кроме того, бактерии могут попасть в молочные изделия из-за халатности персонала, ухаживающего за животными. Например, если кто-либо из работников тщательно не вымыл руки.

Чем опасно употребление инфицированного или прокисшего молока?

Эксперт рассказал, что употребление скисшего молока может вызвать определенные нарушения кишечника, однако это не должно привести к серьезным заболеваниям. В то время как молочная продукция с патогенными микроорганизмами несет значительную опасность и может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо покупать только пастеризованное молоко, которое подвергалось термической обработке. А также всегда следить за сроком годности.

«Обязательно сейчас на всех продуктах есть сроки годности. Ну, естественно, оно портится уже иногда даже раньше этих сроков, но это вы сразу виду и по запаху определите, что молоко испорчено, но придерживаться надо сроков годности», — подчеркнул специалист.

Непереносимость лактозы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sabrina Vani; Из личного архива Лилии Стародубцевой; 5-tv.ru

Вредность молока не всегда может быть связана с наличием в нем патогенных бактерий. Для некоторых людей продукт может нести и другую опасность. Например, многие даже не подозревают о том, что у них непереносимость лактозы. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказала эксперт по здоровому питанию, диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева.

«Очень много людей даже не подозревают, что у них непереносимость той самой лактозы. Лактоза является неотъемлемой частью молока, то есть входит в его состав. Непереносимость лактозы наблюдается у тех людей, у кого есть дисбаланс лактобактерий, дефицит лактобактерий. Именно они в состоянии расщеплять лактозу», — объяснила диетолог.

Если у человека есть непереносимость лактозы, то после употребления молочных продуктов у него начнется боль и дискомфорт в животе, стул становится жидким. В таком случае следует полностью исключить молоко из своего рациона, добавила специалист.

По словам Стародубцевой, данный продукт также вреден для людей, у которых присутствует аллергия на молочный белок.

«Если у человека есть подобного рода аллергия, то, конечно же, употреблять молоко ни в коем случае нельзя», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, следует помнить, что в молоке содержится большое количество эстрогенов. Поэтому женскому полу необходимо быть осторожными с употреблением данного продукта.

Из-за большого количества эстрогенов молоко также способствует набору веса. Если человек желает похудеть, то все же стоит отказаться от этого напитка, считает специалист.

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем на полках магазинах не просто молоко, а трансжиры, которые представлены в виде молока. Что такое трансжиры? Это такие жиры, которые не являются нашим строительным материалом. То есть мы не можем усваивать эти жиры. При этом это очень дешевое сырье, из которого можно сделать продукт очень похожим на молоко по консистенции и, добавив определенные ингредиенты, даже вкус сделать как у молока», — рассказала диетолог.

Наличие трансжиров в молоке не только приводит к набору лишнего веса, но и к нарушению функций желудочно-кишечного тракта. В результате могут появиться проблемы с желудком, печенью, желчным пузырем, поджелудочной железой.

«Если мы подобных проблем не хотим, то лучше выбирать проверенных производителей, которые действительно продают молоко, а не выдают за молоко какие-то непонятные и даже вредные продукты», — резюмировала Стародубцева.

Полезный продукт?

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

Если у человека нет каких-либо проблем с усваиванием молока, то данный продукт является полезным и может быть включен даже в различные диеты. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru высказала диетолог София Кованова.

Эксперт считает, что молоко и молочные продукты не должны быть чем-то запретным для людей, которые желают похудеть. Главное, употреблять его в допустимых количествах. В этом сможет помочь диетолог, который составит грамотный рацион.

Кованова подчеркнула, что молочные изделия все же несут большую энергетическую и биологическую ценность, в случае, если они качественные.

Для этого производители продукта должны соблюдать правила гигиены и обеспечивать животных кормом с «полноценным и качественным составом».

Как проверить свежесть молока?

Не обязательно прибегать к сложным лабораторным анализам, чтобы проверить свежесть молока. Для начала стоит взглянуть на срок годности — это самый простой и очевидный способ. Если он истек, лучше не рисковать и не употреблять продукт.

Далее следует проверить запах. Свежее молоко имеет нейтральный или слегка сладковатый запах. Если он кислый, прогорклый или затхлый, это может свидетельствовать о том, что молоко испортилось.

Также необходимо обратить внимание на консистенцию. Свежее молоко должно быть однородным, без хлопьев, комков или слизи.

Можно набрать немного молока в ложку и посмотреть на его консистенцию. Свежее молоко будет густым и кремообразным. Если оно разжиженное и водянистое, это может быть признаком скисания.

Далее следует нагреть небольшое количество молока до кипения. Свежее молоко закипит равномерно, образуя немного пены. Если молоко свертывается или выделяет неприятный запах, то оно испортилось.

Если сомнения по поводу свежести продукта все же остались, лучше не рисковать и выбросить его. Не стоит использовать испорченное молоко и для приготовления пищи.

Как хранить молоко?

Молоко — ценный источник кальция, витамина D и других полезных веществ. Чтобы оно сохранило свои свойства и вкус, важно правильно его хранить.

Оптимальная температура для хранения молока — от двух до пяти градусов. Поэтому место в холодильнике должно быть достаточно холодным.

После открытия упаковки продукт хранится в холодильнике не более трех-пяти дней. Обратите внимание на дату изготовления и срок годности, указанный на упаковке.

Стоит хранить изделие в задней части холодильника, где холоднее всего, а также избегать хранения рядом с продуктами с сильным запахом, чтобы избежать его впитывания.

Кроме того, не рекомендуется переливать молоко из заводской упаковки в другие емкости, если нет большой необходимости.

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