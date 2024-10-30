Путин рассказал о динамике сохранения доли сельского населения в России

Россия достигла положительной динамики в показателях сохранения доли сельского населения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи.

По его данным, доля такого населения сохраняется на уровне 25,1%.

«Удалось достичь, на мой взгляд, положительной динамики <…> по главному показателю. На 1 ноября 2024 года сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне 25,1% при плановом значении 25%», — заявил российский лидер.

Главной темой обсуждения стало комплексное развитие сельских территорий и реализация соответствующей госпрограммы в перспективе до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сказал про нехватку специалистов рабочих профессий. Перед страной стоят амбициозные задачи — наладить выпуск отечественных товаров, включая замену ушедших с российского рынка иностранных.