Испания уходит под воду: число погибших в результате наводнения возросло до 95 человек

Правительство страны объявило трехдневный траур.

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам наводнений и ливней, из-за которых погибли по меньшей мере 95 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с Его Величеством Королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре: 31 октября, 1 и 2 ноября», — заявил Торрес на пресс-конференции.

Он также выразил глубоко сожаление, что пока не может предоставить точную информацию о числе пропавших без вести.

Торрес подчеркнул, что Мадрид будет тесно сотрудничать с региональными властями, чтобы как можно скорее оказать помощь всем пострадавшим. По словам министра, материальные потери от стихии оказались «чрезвычайно значительными», однако самая большая трагедия — это гибель людей.

Он также заверил, что на следующем заседании правительства районы, пострадавшие от наводнения, будут объявлены «зонами стихийного бедствия».

В Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд других территорий. Потоки воды сносили мосты и машины, топили дома. Многим пришлось лезть на деревья, взбираться на фонарные столбы и бежать на верхние этажи зданий.

По последним данным, число погибших возросло до 95. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают поиски людей. Без электричества остались более 150 тысяч домов. Работа аэропорта также приостановлена.

По данным государственного метеорологического агентства Испании, сильные дожди в Валенсии прекратятся ближе к ночи, однако в некоторых частях региона сохраняется режим повышенной опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посольство Филиппин подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших во время шторма.