Лучший завтрак: эта каша поможет очистить сосуды и снизить холестерин

Это блюдо содержит в себе огромное количество полезных веществ. А еще оно просто в приготовлении!

Гречневая каша эффективна в борьбе с атеросклерозом и повышенным холестерином. Об этом сообщили на сайте проекта Роспотребнадзора РФ «Здоровое питание».

Эта крупа действительно считается одним из самых полезных злаков благодаря своему богатому составу: калий, кремний, фосфор, магний. Эти нутриенты поддерживают нормальное функционирование сердца и снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

«Способствует укреплению стенок сосудов и рутин — вещество, содержащееся в крупе в избытке», — также отмечается в материале.

Клетчатка, содержащаяся в гречке, способствует нормализации пищеварения и помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риск атеросклероза.

Кроме того, гречка является безглютеновым продуктом, что делает ее отличным выбором для людей с непереносимостью глютена. Она легко усваивается, не вызывает тяжести и вздутия.

Не менее полезными для сердца считаются: жирная рыба, яблоки, чеснок и авокадо. При регулярном употреблении всего упомянутого, можно значительно облегчить работу сердечно-сосудистой системы.

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