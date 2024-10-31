Злостных храпунов предупредили о риске развития опасной болезни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Доктор Мясников предупредил о риске развития язвы желудка из-за храпа

Злостных храпунов предупредили о риске развития опасной болезни

Фото: 5-tv.ru

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Сопение во сне может обернуться большими проблемами со здоровьем.

Люди, которые храпят и задерживают дыхание во время сна, могут заработать язву желудка. Об этом в своем Telegram-канале предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Факторы риска развития язвы желудка: генетическая предрасположенность, курение, стресс, алкоголь, апноэ сна (злостные „храпуны“), коронавирус», — перечислил специалист.

При этом он отметил, что употребление кофе не может спровоцировать развитие язвенной болезни.

«Смертность от нее и сегодня, несмотря на существующее эффективное лечение, также 1%. Общая цифра у групп риска значительно выше. Смертность от прободной язвы до 25%», — добавил Мясников.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач Мясников раскрыл секрет, как ему удается в свои 71 оставаться таким молодым и активным. Он рассказал о своих жизненных принципах и дал полезные советы всем желающим чувствовать себя прекрасно в почтенном возрасте — подробнее читайте в нашем материале.

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