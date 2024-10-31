«Нет диалога»: в МИД Венгрии указали на растущие риски Третьей мировой войны

Эфирная новость 54 0

Сийярто: нежелание Запада говорить с РФ повышает риск третьей мировой войны

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вероятность начала конфликта планетарного масштаба и пути его избежания обсуждаются на Международной конференции по евразийской безопасности.

Нежелание Запада идти на контакт с Россией и искать компромиссы повышает риск Третьей мировой войны. Об этом на Международной конференции по евразийской безопасности, которая сегодня проходит в Минске, заявил «Известиям» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы должны возобновить диалог, особенно, между крупными державами. Тот факт, что крупные державы не разговаривают друг с другом, довольно опасен и неприемлем в настоящее время. Вы видите последние события на Украине — бои становятся интенсивнее и интенсивнее. Если диалог не будет восстановлен, риск эскалации станет еще выше. А мы этого не хотим», — отметил дипломат.

О том, что Киеву нужно сесть за стол переговоров без предварительных условий прежде, чем выдвигать «план победы», заявил и Александр Лукашенко.

«Дальнейшее разрастание украинского и ближневосточного конфликтов чревато непоправимыми последствиями глобального масштаба. Но сконцентрировав внимание только на этих двух очагах, мир почему-то игнорирует тот факт, что сегодня насчитывается около 55 вооруженных конфликтов. В них ежедневно тысячам гибнут люди», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер Венгрии предупредил Грузию о рисках превратиться во «вторую Украину».

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
«Вы удивитесь»: Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным
15:31
«Мы к этому не были готовы»: в Тюмени умер фотокорреспондент Михаил Калянов
15:20
«Нет диалога»: в МИД Венгрии указали на растущие риски Третьей мировой войны
15:11
«Придумал, что он легенда и пытается этот образ отыгрывать»: Архипов о конфликте Шаляпина и Дробыша
15:03
Число жертв взрыва газа в Черкесске возросло до пяти
15:00
В России до 2030 года планируют сдавать не менее 100 млн «квадратов» жилья

Сейчас читают

Ветеринар сделала тревожное обращение после смерти самого известного кота страны
Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске
Самая страшная в году: чем так опасна Велесова ночь 31 октября
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака