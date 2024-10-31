Число жертв взрыва газа в Черкесске возросло до пяти

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 174 0

По факту взрыва организована проверка и возбуждено уголовное дело.

Число жертв взрыва газа в Черкесске возросло до пяти

Фото: Telegram/Официальный канал о деятельности СУ СК России по КЧР/susk09

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В Черкесске из-под завалов взорвавшегося дома извлекли пятого погибшего. Об этом проинформировало МЧС Карачаево-Черкасии в своем Telegram-канале.

«К сожалению, это уже пятый погибший. По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на ул. Лободина в городе Черкесске пострадали девять человек, пять из которых погибли», — говориться в сообщении.

Рано утром 31 октября произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Из-за этого пострадали конструкции верхних этажей возле крыши. Эпицентр был между пятым и четвертым этажом. Эвакуировано более 50 человек, которых разместят в ПВР.

По факту взрыва прокуратура города Черкесск организовала проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования. Также было возбужденно уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске.

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