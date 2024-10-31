«Сделал это втайне»: Буланова не знала, что ее сын стал рэпером

В своей песне юный исполнитель сделал акцент на сходстве с одним известным музыкантом.

Сын заслуженной артистки России Татьяны Булановой Никита Радимов стал рэпером и выпустил свою песню. О впечатлениях после услышанного певица рассказала в беседе с KP.RU.

Оказывается, парень скрывал от мамы свое увлечение музыкой: о новом треке сына она узнала от поклонников. Больше всего Буланову удивил тот факт, что Никита ни разу не просил у нее помощи при создании собственной песни.

«Он сделал это втайне от меня. Я даже была немного ошеломлена, когда узнала. А узнала от моих поклонников», — призналась артистка.

При этом то, что услышала звездная мама, ей очень понравилось.

«Мне нравится то, что он сделал. Горжусь», — сказала Буланова.

Песня юного исполнителя называется VD (расшифровывается как «Дмитриенко вайб»), и в ней парень шутит над своим внешним сходством с музыкантом Ваней Дмитриенко.

Певица также отметила, что долгое время предлагала наследнику записать совместную песню, но юноша отказывался, говоря, что хочет добиться всего в жизни самостоятельно, а не пользоваться популярностью мамы.

Всего у певицы Татьяны Булановой двое сыновей. Старшему наследнику от первого брака Александру Тагрину 31 год. Младшему сыну Никите пока что всего 17 лет, его отцом является известный футболист «Зенита» Владислав Радимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова ответила на слухи о долгах мужа.