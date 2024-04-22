WADA объяснило разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

WADA: концентрация триметазидина у Валиевой была выше, чем у пловцов КНР

WADA объяснило разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Допинговый скандал

Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина.

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил разницу между допинговыми делами российской фигуристки Камилы Валиевой и 23 китайских пловцов. Об этом пишет РИА Новости.

Венцель назвал ситуации несопоставимыми — по его мнению, разница колоссальная. Она якобы заключается в том, что у фигуристки концентрация триметазидина, который считается допингом, была высокой, а у пловцов из Китая все не так однозначно.

Какие-то их пробы давали положительные результаты, другие — отрицательные, но ничего конкретного. Потому агентством, как отмечается, было принято решение допустить их до Игр.

«Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — отметил Венцель.

В конце января Валиеву признали виновной по допинговому делу и отстранили от официальных соревнований на четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валиева станет ведущей нового шоу на телевидении.

Тема:
Допинговый скандал
22 апр
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
17 мар
Ягудин высказался о конфликте Тутберидзе и Тарасовой по делу Валиевой: «Не верю»
14 мар
«Намеренная клевета»: Тутберидзе и Тарасова рассорились в пух и прах из-за Валиевой
13 мар
Скандал набирает обороты: Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться
13 мар
Тутберидзе ответила на обвинения Тарасовой по допинговому скандалу с Валиевой
12 мар
Могла дать только Тутберидзе? Тарасова назвала виновного в допинг-скандале Валиевой
7 мар
Камилу Валиеву исключили из состава сборной России
3 мар
Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
10 февр
«Это свинство»: Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву
2 февр
Валиева обратилась к фанатам после дисквалификации
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:49
МЧС задействовало тяжелую технику для доставки питания в Тюменскую область
23:31
WADA объяснило разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой
23:22
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
23:12
Суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве байкера
22:53
В аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда «Победа»
22:53
Встреча Путина и Алиева в Кремле. Главное

Сейчас читают

Волейболистка из подмосковной команды умерла в возрасте 21 года
«Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
Искрятся счастьем: внук звезды «Служебного романа» Немоляевой сыграл свадьбу
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок