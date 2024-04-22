WADA объяснило разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой

Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина.

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил разницу между допинговыми делами российской фигуристки Камилы Валиевой и 23 китайских пловцов. Об этом пишет РИА Новости.

Венцель назвал ситуации несопоставимыми — по его мнению, разница колоссальная. Она якобы заключается в том, что у фигуристки концентрация триметазидина, который считается допингом, была высокой, а у пловцов из Китая все не так однозначно.

Какие-то их пробы давали положительные результаты, другие — отрицательные, но ничего конкретного. Потому агентством, как отмечается, было принято решение допустить их до Игр.

«Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — отметил Венцель.

В конце января Валиеву признали виновной по допинговому делу и отстранили от официальных соревнований на четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валиева станет ведущей нового шоу на телевидении.