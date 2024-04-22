WADA объяснило разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой

WADA: концентрация триметазидина у Валиевой была выше, чем у пловцов КНР
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
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Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина.
Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил разницу между допинговыми делами российской фигуристки Камилы Валиевой и 23 китайских пловцов. Об этом пишет РИА Новости.
Венцель назвал ситуации несопоставимыми — по его мнению, разница колоссальная. Она якобы заключается в том, что у фигуристки концентрация триметазидина, который считается допингом, была высокой, а у пловцов из Китая все не так однозначно.
Какие-то их пробы давали положительные результаты, другие — отрицательные, но ничего конкретного. Потому агентством, как отмечается, было принято решение допустить их до Игр.
«Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — отметил Венцель.
В конце января Валиеву признали виновной по допинговому делу и отстранили от официальных соревнований на четыре года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валиева станет ведущей нового шоу на телевидении.
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