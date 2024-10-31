«Не добрался до интимных мест»: Бузова обвинила Лерчек в клевете на шоу

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 32 0

Певица Ольга Бузова разнесла ложь блогера Лерчек про таракана на шоу

«Не добрался до интимных мест»: Бузова обвинила Лерчек в клевете на шоу

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Тема:
Ольга Бузова

Бузова заверила, что у Чекалиной была только царапина.

Певица и телеведущая Ольга Бузова обвинила блогера Валерию Чекалину (Лерчек) в клевете после участия в шоу. Пост она опубликовала в соцсетях.

Бузова отвергла заявления Лерчек о том, что к ней в белье залез таракан и искусал интимные места. Телеведущая уверяет, что это ложь, так как после съемок блогера осмотрел врач и сообщил, что медицинская помощь ей не требуется. У Чекалиной была всего одна царапина, а таракан, по словам Бузовой, не добрался до интимных мест.

Дело обстояло иначе — они с Михаилом Галустяном после каждого испытания спрашивали у Лерчек, готова ли она продолжать, и блогер каждый раз отвечала утвердительно. Чекалина сильно расстроилась из-за того, что не смогла ответить на ряд школьных вопросов, поэтому решила переключить внимание подписчиков на момент с тараканом.

«Она могла остановить испытание в любой момент, но не сделала, а когда испугалась, что зритель не оценит ее знаний, обвинила всех вокруг», — отметила артистка.

Также телеведущая заявила, что имеет подтверждение своих слов и может предоставить блогеру записи с камер. Она уверена, что Лерчек, как честный человек, опубликует у себя эти кадры и покажет всю правду, а не будет лгать подписчикам.

«Я всегда буду за правду и за любовь! Не позволю клеветать на себя и на то, к чему я имею непосредственное отношение», — заверила Бузова.

Подписчики полностью поддерживают сторону Ольги Бузовой. Они утверждают, что Лерчек просто не хватает треша, и правду сказать она не способна. Ждать ли ответ от скандального блогера или Лерчек решит промолчать – покажет время.  

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСИН проверила Лерчек после сообщений о нарушениях ею условий домашнего ареста.

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