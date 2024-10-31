Лингво-фонескопическую экспертизу проведут по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву

По иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* проведут лингво-фонескопическую экспертизу. Об этом рассказал корреспондент 5-tv.ru из зала Лефортовского районного суда.

Представители Мизулиной настаивают на том, чтобы экспертизу провел Минюст РФ. Ответчики не отказали в этой просьбе, но считают такой вариант очень дорогостоящим и длительным. При этом представители Лебедева отметили, что экспертизу могут провести и обычные лингвисты, ведь он не отрицает своих слов в адрес Мизулиной.

В итоге суд удовлетворил ходатайство истца о проведении лингво-фонескопической экспертизы. Все расходы за эту процедуру понесет ответчик.

В начале сентября Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю. Причиной стало интервью дизайнера, в котором он раскритиковал деятельность «Лиги безопасного интернета» и приравнял ее к «инфотерроризму».

В свою очередь, международное общественное движение «Высший совет осетин» потребовало лишить Лебедева всех наград и привлечь к ответственности из-за его оскорблений в сторону организаций, созданных для поддержки пострадавших от трагедии в Беслане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении Дудя возбудили административное дело после интервью с Лебедевым.

* — признан иноагентом в России.