В АНО «Диалог» заявили о создании Международной ассоциации по фактчекингу

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В США пытаются перекрыть каналы публикации точек зрения, идущих вразрез с американской.

Фото, видео: 5-tv.ru

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США по традиции выдвигают обвинения против всех, кто не угоден официальному Вашингтону. Некоммерческая организация «Диалог» создает международный проект по борьбе с недостоверной информацией.

«Мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации. Цель этой фактчекинговой организации будет заключаться в том, что совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию», — заявил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Поводом стало сфабрикованное расследование ФБР, которое обвинило россиян в распространении лжи, а на деле — просто пытается перекрыть каналы публикации точек зрения, идущих вразрез с американской.

Собственно, первое расследование «Диалога» касается аргументов ФБР, из-за которых закрывают российские информационные ресурсы, не предоставляя никаких внятных и законных оснований.

«У правительства США, у ФБР есть такое укоренившееся мнение, что любое их агрессивное действие по отношению к другим странам, организациям обычно не предполагает ответа от этих стран или организаций. Они привыкли вешать ярлыки. И они привыкли, что никто из тех, на кого они ярлыки вешают, им не отвечает. Мы безусловно будем отвечать», — добавил Табак.

Официально Международная организация по борьбе с недостоверной информацией заявит о себе и начнет работу 20 ноября на форуме по борьбе с фейками. На этом форуме будет представлен меморандум и первые партнеры-участники ассоциации.

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