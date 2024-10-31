«Низко пал парниша»: экс-возлюбленная Артема Чекалина упрекнула его в жадности

Девушка решила высмеять отношения с блогером через юмористическое видео.

Бывшая возлюбленная блогера Артема Чекалина упрекнула его в жадности. Об этом она поведала в личном блоге.

Надежда Сенатская — бывшая девушка Чекалина — выложила юмористический ролик, где решила рассказать о своих отношениях с ним.

Девушка попыталась наглядно показать, чем отличается мальчик от мужчины в романтических отношениях, продемонстрировав данные денежного перевода от Чекалина — он составил всего один рубль.

В то же время ее нынешний избранник щедро одаривает свою любимую подарками: цветами, драгоценностями и путешествиями.

«Никакого хайпа, вы чего? Просто красивый рилс. Всех люблю», — подписала свое видео Сенатская.

Комментаторы бурно отреагировали на ту публикацию, отметив, как низко пал бывший муж Лерчек (Валерии Чекалиной)

«Мда, низко пал парниша»,

«Мальчик в местах не столь отдаленных, возможно, последним поделился»,

«Артем налоги заплатил, больше нет», — пишут пользователи.

Другие пользователи сети не оценили такой поступок девушки и раскритиковали ее. Кто-то даже отметил, что ее экс-возлюбленному просто не хотелось вкладываться в Надежду, так как она не так уж была ему и важна.

«Унизила саму себя»,

«Ну мерзость», — пишут пользователи.

После развода с Лерчек в августе этого года Артем Чекалин начал встречаться с 25-летней Надеждой Сенатской. Еще совсем недавно пара открыто демонстрировала свои отношения и страстные поцелуи на свадьбе блогера Никиты Серова, но вскоре рассталась.

В данный момент Чекалин находится под домашним арестом, а у Сенатской уже появился новый бойфренд.

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