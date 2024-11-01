«Появился волшебный пинок»: Сергей Мазаев раскрыл причину отказа от алкоголя
Музыкант Сергей Мазаев рассказал, что отказался от алкоголя из-за женщин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Музыкант поставил себе ультиматум — либо он бросит пить, либо умрет.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев отказался от алкоголя ради женщин. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».
Музыкант признался, что ранее он регулярно употреблял спиртные напитки. Однако влюбленность в женщину, которая моложе его на 17 лет, и рождение дочери стали для него «волшебным пинком», чтобы прекратить тот образ жизни, который он прежде вел.
«В общем, я решил, что-либо я умру, либо я брошу пить. Я пошел к врачам, и лечился четыре года», — заявил в интервью музыкант.
Сергей Мазаев добавил, что пробовал спиртное будучи подростком. Позднее он несколько лет боролся с алкоголизмом и девять раз срывался. По его мнению, перестать употреблять спиртное помогает понимание «механики этой деградации».
Ранее 5-tv.ru писал, что популярный певец Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с девушкой, которая упала в обморок из-за передозировки алкоголя в одном из баров его сети «Руки Вверх».
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