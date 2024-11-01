В Москве в возрасте 100 лет скончался первый политрук МВД СССР Алексей Зазулин

О заслугах усопшего рассказали представители российского совета ветеранов органов внутренних дел.

В возрасте 100 лет умер первый глава управления по политико-воспитательной работе Министерства внутренних дел (МВД) СССР генерал-майор внутренней службы в отставке Алексей Зазулин. Некролог опубликован на официальном сайте российского совета ветеранов органов внутренних дел.

Алексей Зазулин родился в 1924 году в городе Острогожске Воронежской области, был старшим из шести детей, рано потерял мать. В 1941-м оставил учебу в артиллерийском училище и добровольцем ушел на фронт. Принял участие в боях под Москвой и Ленинградом, в Карелии, Заполярье и Норвегии, был награжден орденами Отечественной войны двух степеней, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья» и многими другими.

Зазулин побывал на исторических победных шествиях Красной армии 1945 года в Москве и Харбине. После войны окончил юридический институт. Работал журналистом, занимал партийные и государственные должности, возглавлял комитет по печати Казахской ССР.

В течение многих лет Алексей Зазулин дружил с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым, публиковал его мемуары. Его воспоминания легли в основу книги Владимира Прокопенко «Солдат и Маршал». Политруком МВД СССР он был назначен в 1968-м и оставался на своем посту до 1980 года. В 2005-м году была издана его книга об испытаниях в годы Великой Отечественной войны — «К этому параду я шел всю войну…».

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