«Захватившие меня в плен талибы* стреляют»: тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь после слухов о его похищении

Фото, видео: ВКонтакте/Shupaltse Vasya/shupaltse666; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путешественник перестал отвечать на сообщения 25 октября — в Сети обеспокоились его пропажей и начали быть тревогу.

Тревел-блогер Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко — Прим.ред.) вышел на связь после сообщений о том, что его якобы похитили талибы* в Пакистане. В своих социальных сетях он опубликовал видео, в котором иронизирует над данными слухами и дает понять, что никакого похищения не было.

«Захватившие меня в плен талибы стреляют, я от них ухожу, а они не могут в меня попасть», — пошутил он.

О том, где все это время был Щупальце и почему не отвечал на сообщения, блогер пока не рассказал.

Связь с российским путешественником оборвалась 25 октября. В тот момент он находился на съемках в районе горы Дера-Исмаил-хан в Пакистане.

В изданиях Пакистана появилась информация о его возможном похищении в Северном Визаристане. В то же время друзья Бабко отмечали, что блогер предупреждал их об отъезде в Индию и возможном отсутствии связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленная Артема Чекалина упрекнула его в жадности.

* — движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
97.02
-0.03 105.52
0.30
Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Последние новости

14:30
«Захватившие меня в плен талибы* стреляют»: тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь
14:14
Бесплатный сыр только в мышеловке? Мужчина купил три МасВооk за 1000 рублей
14:00
«Боритесь, несмотря ни на что»: первое обращение Пичугина после спасения в Охотском море
13:49
Песков отреагировал на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока — 2»
13:44
«Зачем мешать»: в Кремле посчитали неясным желание Трампа «разъединить» Россию и Китай
13:39
Как сладкая конфетка: актриса Александра Даддарио впервые стала мамой

Сейчас читают

Житель Брянска пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака