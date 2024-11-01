Электропоезд насмерть сбил подростка на станции Болшево в Подмосковье

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на железной дороге.

Электропоезд насмерть сбил подростка на станции Болшево в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Электропоезд сбил 17-летнего подростка на станции Болшево в Подмосковье, парень погиб на месте. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

«Днем 31 октября 2024 года на железнодорожной станции „Болшево“ Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом совершен наезд на несовершеннолетнего 2007 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — отмечено в сообщении ведомства.

Следственный отдел по Северному округу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге, повлекшего гибель человека.

Криминалисты и следователи осмотрели место трагедии и назначили экспертизы. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Транспортный СК призвал граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить трагические случаи. Дети должны быть осторожны в местах повышенной опасности, таких как железные дороги, и помнить, что игры в таких зонах запрещены.

В Следственном управлении подчеркнули, что невнимательность и игнорирование правил безопасности являются основными причинами несчастных случаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые детали ДТП с автобусом в Петербурге.

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