На Троекуровском кладбище открыли памятник актрисе Ирине Мирошниченко

На Троекуровском кладбище в Москве торжественно открыли памятник народной артистке РСФСР Ирине Мирошниченко. Кадры с церемонии появились в распоряжении 5-tv.ru.

С инициативой создания монумента выступили друзья и родственники актрисы. Автором проекта стал народный художник России, скульптор Салават Щербаков.

Памятник выполнен из бронзы и гранита. Актриса изображена в полный рост, выглядывающей из-за занавеса, на котором изображена чайка — символ МХТ имени Чехова.

На церемонии открытия памятника художественный руководитель театра Константин Хабенский поделился теплыми воспоминаниями о последнем юбилее Ирины Мирошниченко, который актриса отмечала вместе с коллегами. Он подчеркнул, насколько ярким и запоминающимся был праздник.

«Хотя она себя уже достаточно нехорошо чувствовала, тем не менее на общем празднике это не отразилось. Это была такая яркая вспышка для всех нас — то, как надо жить, как надо выходить на сцену, с кем выходить на сцену», — вспоминает он.

Звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Дядя Ваня» Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа 2023 года в возрасте 81 года. Спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.