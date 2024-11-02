Собянин рассказал, какие путепроводы через железную дорогу построят в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 0

Благодаря этому жители тратят меньше времени на дорогу, а поездки по городу становятся комфортнее и безопаснее.

Собянин рассказал, какие путепроводы через железную дорогу построят в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В столице построят еще 16 путепроводов через железную дорогу до 2030 года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Путепроводы — важнейшие элементы транспортного каркаса столицы. Они связывают новые и существующие дороги, улучшают доступность районов, разделенных ж/д путями. Благодаря этому жители тратят меньше времени на дорогу, а поездки по городу становятся комфортнее и безопаснее», — написал мэр Москвы.

В этом году завершат работы на путепроводе «Текстильщики». Кроме того, достроят путепровод через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД), который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

В 2025-м сдадут три путепровода на пересечении Октябрьской железной дороги и МЦД-1. С Валаамской улицы на улицу Академика Королева можно будет проехать напрямую.

В 2026 году построят путепровод через железнодорожные пути, соединяющий Костромскую улицу и Юрловский проезд. Кроме того, возведут железнодорожный путепровод по главному пути МЦД-2 — он свяжет улицы Добролюбова и Складочную.

С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы уже построено 24 путепровода через железную дорогу.

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