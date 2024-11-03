Два человека пострадали в результате серьезного ДТП на севере Москвы
Влетевшее в ограждения дорожных работ авто сильно повреждено.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Два человека пострадали в ДТП на Дубнинской улице в Москве. Видео с места аварии оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Водитель черной «Хонды» не справился с управлением и протаранил ограждения, где проводились дорожные работы.
«Обломки автомобиля раскидало на несколько десятков метров. Судя по повреждениям автомобиля, скорость была большая. Водителя и пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии», — рассказала корреспондент 5-tv.ru Дарья Малахова.
В данный момент сотрудники дорожных служб, как отмечает журналист, продолжают разбирать последствия аварии.
Ранее 5-tv.ru писал, что три автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы. Автомобиль Geely Monjaro на полной скорости въехал в другой, который стоял на светофоре. Из-за столкновения вторая машина отлетела и оказалась на встречной полосе движения. Там легковушка задела движущееся по своей стороне третье транспортное средство. Травмы получили два человека.
По предварительной информации в одном из столкнувшихся автомобилей находился бывший мэр города Люберцы Игорь Аккуратов, который возглавлял населенный пункт с 1995 по 2000 год.
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