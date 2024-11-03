В Нью-Йорке снова проходят митинги в поддержку Палестины и Ливана

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 17 0

Для американцев подобные протесты — привычное явление, провокационные лозунги звучат на фоне обычной воскресной ярмарки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пока в США проходит предвыборный «чес» кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа, граждане обращают внимание властей на конфликт на Ближнем Востоке. В Нью-Йорке, на Юнион-сквер (одна из главных площадей Манхэттена), люди устроили очередной пропалестинский митинг. На месте событий побывал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Протесты в поддержку Палестины и Ливана проходят в Нью-Йорке регулярно, и перед выборами это особенно неприятный информационный фон для кампании Харрис: многие левые демократы отворачиваются от своей партии», — рассказал он.

Как отметил Золотницкий, подобные акции тесно вплетены в американскую политическую культуру и повседневную жизнь. На этот раз на Юнион-сквер они соседствуют с обычной ярмаркой выходного дня.

Пока одни скандируют анти-израильские лозунги и подставляют совершенно неполиткорректные плакаты под объективы журналистских камер, другие покупают закуску и отправляются на прогулку. А для желающих выразить свою позицию торговцы подготовили отдельные точки с символическими атрибутами под любой запрос.

«Среди протестующих много социалистов, но американский дух предпринимательства не одолеть. Флаги удобно продаются прямо на улице, оплатить можно по номеру телефона, наличными или по QR-коду», — добавил корреспондент.

Надпись на плакате: «Байден, Трамп, Харрис: мы ненавидим всех президентов США», «Свободу Палестине». Фото: 5-tv.ru

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Дохе прошли переговоры по сектору Газа при участии представителей США, Катара и Израиля.

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