«Поругались?» — Эмин Агаларов спровоцировал слухи о проблемах с женой Гавриловой

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Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Эмин Агаларов спровоцировал слухи о проблемах в браке грустной песней

«Поругались?» — Эмин Агаларов спровоцировал слухи о проблемах с женой Гавриловой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Новый трек стал причиной тревоги среди любителей его творчества.

Певец Эмин Агаларов спровоцировал слухи о проблемах в браке с моделью Аленой Гавриловой, с которой он сошелся второй раз. Причиной для беспокойства стала новая песня музыканта, которую он анонсировал в социальных сетях.

Выход новой композиции Агаларова должен состояться 8 ноября. Он приложил видео, на котором сидит с задумчивым и явно грустным видом под песню «Нам не жить друг без друга» Муслима Магомаева. Именно так Агаларов и подписал свой пост с анонсом.

Соответствующий образ артиста в ролике и название песни навели поклонников на тревожные мысли. Многие решили, что Агаларов неспроста выбрал такую композицию Магомаева.

«Не грусти! Все будет ок!» — написал один из поклонников.

«Почему грустим, поругались?» — выразил свои переживания другой.

Обычно Агаларов выпускал песни, которые немного отличаются своим характером и явно посвящены Гавриловой, его чувствам к своей супруге.

Агаларов и Гаврилова впервые поженились в 2018 году, в браке у них родилась дочь Афина, однако через два года Эмин и Алена приняла решение расстаться. Спустя всего несколько месяцев появились слухи, что пара снова сошлась. Агаларов стал в социальной сети делиться фото с избранницей и признаваться ей в любви — в мае 2024 они второй раз поженились.

Стоит упомянуть, что Агаларов воспитывает сыновей и от бывшей жены Лейлы Алиевой. Более того, его нынешняя жена также поддерживает отношения с экс-супругой своего мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда у певца Эмина номер Дженнифер Лопес.

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