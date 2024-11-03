«Съедать слона по кусочкам»: звезда «Универа» Мартынов раскрыл путь к успеху

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 75 0

Актер Александр Мартынов мечтал покорить Голливуд

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Карьера актера могла сложиться совсем иначе.

Российский актер Александр Мартынов мечтал покорить Голливуд и получить заветную премию всех артистов — «Оскар». Однако сразу добиться успеха довольно сложно, поэтому свою цель нужно разбивать на подцели. Об этом звезда «Универа» рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Новый год в Березовке».

«Первый совет — съедать слона по частям, кусочками. То есть, если очень большая цель, очень амбициозная, то нужно сперва разделить ее на подцели какие-то и тогда вроде бы и не такой большой тот слон», — сообщил актер.

Он также отметил, что все-таки есть такие цели, от которых из-за разных обстоятельств человек может отойти.

«Я очень хотел Оскар. Я хотел быть первым русским артистом, который приедет в Голливуд, построит там свою карьеру», — поделился Мартынов.

От этой цели Александр отошел, так как у него сменились приоритеты и ему еще есть, что покорять на Родине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мартынов об отношениях с Хилькевич.

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