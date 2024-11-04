«Хезболла» нанесла высокоточные удары по военно-воздушным силам Израиля

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 86 0

Атака проводилась при помощи беспилотников.

«Хезболла» нанесла высокоточные удары по военно-воздушным силам Израиля

Фото: Reuters/Chen Junqing

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Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удары по военному лагерю Израиля Эльяким и ремонтной базе Военно-воздушных сил (ВВС) расположенных под Хайфой. Об этом сообщает пресс-служба шиитского движения в коммюнике.

«Силы сопротивления запустили беспилотники, которые нанесли удары по тренировочному лагерю Эльяким Северного военного округа и точно поразили все объекты», — говорится в сообщении Telegram-канала представительства «Хезболлы».

Целью «Хезболлы» впервые стала база ВВС под Хайфой. По ней было выпущено несколько высокоточных ракет. Также сообщается, что бойцы подбили израильский танк Merkava в окрестностях пограничного города Метула.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нью-Йорке снова проходят митинги в поддержку Палестины и Ливана. Как отметил присутствующий на протестах корреспондент «Известий», подобные акции тесно вплетены в американскую политическую культуру и повседневную жизнь. На этот раз на Юнион-сквер они соседствовали с обычной ярмаркой выходного дня.

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