Съемки картины «Мой ласковый и нежный зверь» помешали Панкратову-Черному работать над фильмом в Валуево

Хранители усадьбы были возмущены разгромом, который оставили после себя кинематографисты.

Излюбленное туристическое место — подмосковная усадьба Валуево, которая когда-то принадлежала декабристу Владимиру Мусин-Пушкину, представляет особую ценность, как памятник архитектуры XVIII века. Известно, что на территории поместья в свое время снимали фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Однако из-за работы кинематографистов больше никто не смог получить разрешение на съемку в этой локации. Что стало причиной такого решения, рассказали 7Дней.ru.

Хранители усадьбы были возмущены разгромом, который оставили после себя «киношники». Именно поэтому в свое время администрация Валуево отказала Александру Панкратову-Черному в предоставлении усадьбы в качестве локации для съемок фильма «Взрослый сын».

«Мы вынуждены ответить группе отказом. Потому что работавшая у нас в прошлом году группа „Мой ласковый…“ нанесла дому отдыха громадные убытки: осталась неразобранная декорация, испорчены колонны центрального здания, не убран кустарник на съемочной площадке, посаженный группой, на острове озера не убрана декорация, попорчены зеленые насаждения», — говорится в документе из архивов «Мосфильма», с которым ознакомились журналисты 7Дней.ru.

В итоге картину «Взрослый сын» снимали в Крыму, в Коктебеле и Феодосии. А усадьба Валуево до сих пор остается запретным плодом для кинематографистов.

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