Знаменитый артист сильно изменился — избавился от лишних килограммов и поработал над образом. Метаморфозы пришлись по душе не всем поклонникам.

Известный комик Павел Воля на своем шоу оценил изменения во внешнем виде знаменитого певца Стаса Михайлова. Популярный исполнитель сбросил 17 килограммов, а также привел в порядок свою шевелюру — теперь артиста сложно узнать. О метаморфозах звезда эстрады рассказал юмористу во время программы на федеральном канале.

Как отметил Стас, лишний вес всегда был для него большой проблемой. Однако он всерьез решил заняться своим здоровьем, несмотря на протесты поклонников, которые за столько лет привыкли к его образу.

«Я много лет на сцене, и что бы я ни делал, мне говорят: тебе лысым было лучше, толстым было лучше… Все знают, как надо! Но у меня такой характер — я никого не слушаю и делаю так, как легко и комфортно мне. Невозможно жить в состоянии, когда кому-то надо угождать. Моя главная задача — делать, что должно, и будь что будет», — уверен певец.

Артист исключил из своего рациона вредные продукты и газированные напитки, отказался от сладкого и хлеба, а также полностью запретил себе алкоголь. Соблюдение строгих правил позволило значительно уменьшить злополучную цифру на весах.

«Я весил за 100 килограммов. Мне интересно стало изменить это. Теперь мне легче двигаться и петь», — похвастался Михайлов.

Теперь он старается есть один раз в день. Кроме того, исполнитель хита «Все для тебя» сменил стиль и прическу — теперь музыкант выглядит на несколько лет моложе.

«Был скуфом, а стал масиком», — пошутил ведущий программы Павел Воля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Стаса Михайлова сказал об отмене концертов.