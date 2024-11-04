Более 150 боевиков и станция РЭБ: успехи ВС России в Курской области

Украинская армия не оставляет попыток вторжения на российскую территорию и несет потери.

Российские войска продолжают отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. За сутки противник потерял более 150 боевиков и военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — говорится в сообщении.

В частности, группировка «Север» в ходе наступательных действий нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Бойцы РФ отразили три контратаки противника в направлении Малой Локни, Новоивановки и Плехово.

Войска киевского режима были поражены также в районах целого ряда населенных пунктов, среди которых в том числе Бондаревка, Лебедевка, Мартыновка, Нижний Клин, Старая Сорочина и Махновка. Вместе с тем ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области. ВСУ находились в Андреевке, Басовке, Беловодах, Журавке, Мирополье, Ободах, Павловке и Хотени.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 29 250 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 180 танков, 102 боевые машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 785 авто, 255 артиллерийских орудий, 59 станций РЭБ, 40 пусковых установок РСЗО и десять ЗРК, а еще семь транспортно-заряжающих машин.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипажи российских истребителей СУ-35С прикрыли ударную авиацию.

Во время выполнения боевого дежурства были обнаружены украинские станции ПВО.