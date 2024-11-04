Экипажи российских истребителей Су-35С прикрыли ударную авиацию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Минобороны РФ: Экипажи российских истребителей обнаружили украинские станции ПВО

Экипажи российских истребителей Су-35С прикрыли ударную авиацию

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Тема:
Курская область Спецоперация

Во время выполнения боевого дежурства были обнаружены украинские станции ПВО.

Экипажи российских истребителей обнаружили ПВО ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Команды многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С во время выполнения боевого дежурства зафиксировали излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ. Экипажи выполняли полетное задание. Их целью было прикрыть самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации, которые наносили авиационные удары по технике и военным объектам противника.

Дежурство выполнялось в пограничных районах Курской области.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

 

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