Глава Тамбовской области Максим Егоров уходит в отставку

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Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Он займет новую должность на федеральном уровне.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Telegram/Максим Егоров/egorovmb; 5-tv.ru

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Глава Тамбовской области Максим Егоров принял решение уйти в отставку. Он займет новую должность на федеральном уровне. Об этом Егоров заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, который необходимо будет выполнять», — сказал он.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе правительства Тамбовской области в беседе с РИА Новости.

Максим Егоров был назначен 4 октября 2021 года врио главы администрации Тамбовской области указом президента России Владимира Путина. Главой региона он был избран 11 сентября 2022-го. Его на выборы выдвинула партия «Единая Россия». По результатам голосования Егоров набрал 84,95% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал подробности увольнения с должности. Политик написал заявление в неформальной обстановке.

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