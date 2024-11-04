Это фотошоп? Певица МакSим впервые опубликовала фото после лечения в рехабе

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 68 0

Певица МакSим показала свой плоский живот после реабилитации

Это фотошоп? Певица МакSим впервые опубликовала фото после лечения в рехабе

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнительница довольна своим телом.

Довольная своим телом певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) показала себя после лечения в рехабе. Фото знаменитость опубликовала в соцсетях.

Видно, что она делает вакуум живота. Звезда подчеркнула, что чувствует себя одухотворенной и наполненной энергией. Теперь ее заряжает здоровый образ жизни. Она не делится секретами, как ей удается сохранить такую стройную фигуру, но отметила, что очень довольна плоским животом.

Певица МакSим показала свою фигуру после реабилитации. Фото: Instagram*/maksimartist

Подписчики поделились на два лагеря: одни делают комплименты, а вторые считают, что исполнительница довела себя до истощения и ее фигура – это фотошоп. На чьей стороне правда – пока неизвестно, звезда никак не комментирует доводы фанатов.

Абросимова рассказывала, что после тяжелой болезни она столкнулась с новой проблемой – алкогольной зависимостью. Это привело к тому, что она часто оказывалась в реанимации. В какой-то момент звезда поняла,  она может потерять все и обратилась к специалистам за помощью. Долгое время она проходила реабилитацию и, наконец, появились значимые результаты.  

Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим взяла под опеку беременную мать-одиночку. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.55
0.11 106.14
0.30
Поймать удачу за хвост: что принесет ретроградный Юпитер в ноябре 2024

Последние новости

18:49
Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР
18:44
Sukhoi Superjet 100 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково
18:35
Это фотошоп? Певица МакSим впервые опубликовала фото после лечения в рехабе
18:18
Sukhoi Superjet 100 готовится к аварийной посадке в Пулково
18:14
Оборона в тысячах миль от своих берегов: Лавров о планах НАТО на Юго-Восток Азии
17:59
«Живу с ней 14 лет»: Natan сравнил супругу со змеей

Сейчас читают

Жертва непорядочных людей: дочь Любови Успенской находится на реабилитации
«Крыша начала подтекать»: Анатолий Цой признался в звездной болезни
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака