«Гнида» из «Кадетства»: актер Емельянов должен бывшей жене более 700 тысяч рублей

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 50 0

Актер Кирилл Емельянов должен бывшей жене более 700 тысяч рублей алиментов

«Гнида» из «Кадетства»: актер Емельянов должен бывшей жене более 700 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Он не платит алименты с 2016 года.

Знаменитый по сериалу «Кадетство» актер Кирилл Емельянов должен бывшей жене алиментов на сумму больше 700 тысяч рублей. На это изданию The Voice пожаловалась сама экс-супруга звезды, актриса Екатерина Директоренко.

Брак артистов распался еще в 2016 году. Как рассказывает Екатерина, первое время после развода Кирилл приезжал в гости и навещал своих детей — 13-летнего Степана и 11-летнего Василия. Он периодически дарил сыновьям подарки, однако никогда не предлагал бывшей супруге денег на их обеспечение.

Алименты Емельянов ей платить также отказался — развод пары был конфликтным, и муж с женой расстались на негативной ноте, а сам Кирилл, по словам Директоренко, до последнего настаивал на сохранении отношений. После расставания экс-супруги перестали общаться и из-за этого решение вопроса с алиментами повисло в воздухе.

Не помог и суд — актер наотрез отказывается выплачивать долги.

«Ему присудили самые минимальные алименты — около 24 тысяч на одного ребенка. Сейчас долг более 700 тысяч. Я периодически заглядываю к приставу, спрашиваю, как у нас там дела. Но там какие-то странные происходят истории. Говорят, что он в розыске. Он в соцсетях поддерживает Год семьи, а алименты детям не платит», — жалуется Екатерина.

По свидетельства близких друзей Кирилла, в последнее время актер злоупотребляет выпивкой, и в целом находится в довольно тяжелой жизненной ситуации. Ему даже приходится занимать у знакомых деньги, а по некоторым данным, у него на данный момент и вовсе нет работы.

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