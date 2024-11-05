Ей не до меня: Алексей Учитель рассказал, почему не снимает дочку Анну Пересильд

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 24 0

Алексей Учитель рассказал, что не снимает дочку Анну Пересильд в своих проектах

Ей не до меня: Алексей Учитель рассказал, почему не снимает дочку Анну Пересильд

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Желание у режиссера есть, а вот возможности отсутствуют.

Режиссер Алексей Учитель объяснил, почему не снимает свою 15-летнюю дочь Анну Пересильд. Об этом мужчина рассказал в интервью журналу VOICE. Оказалось, что юная звезда стала очень избирательна и «абы где» сниматься не будет.

«Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли. Ей уже просто „что-то“ не годится. Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять», — рассказал Учитель.

Но, несмотря на широкую популярность, в столь юном возрасте девушка всегда советуется с мамой Юлией Пресильд и папой Алексеем Ефимовичем. Режиссер поощряет подобное поведение и всегда готов подсказать, что лучше выбрать для формирования грамотного актерского бэкграунт. О том, какие гонорары получает его дочь, он, кстати, не знает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Верник раскрыл подробности жизни сына. Сын звезды пошел по стопам отца.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Около $600 миллионов выделит Украине Всемирный банк
5:20
«Жесткий косяк»: Natan признал свою вину и записал видеообращение к подписчикам
5:04
У алжирской боксерши Иман Хелифы вместо матки нашли семенники
4:48
Ей не до меня: Алексей Учитель рассказал, почему не снимает дочку Анну Пересильд
4:32
США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей
4:16
«У меня есть рыночная цена»: Медведева рассказала о своем заработке

Сейчас читают

Грету Тунберг заметили на митинге против результатов выборов в Тбилиси
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака