«По совету извне»: Путин напомнил ситуацию в переговорах России и Украины

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Путин назвал курс западных государств в украинском конфликте «глубоко ошибочным»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Гучек; 5-tv.ru

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Москва не только выражала готовность к переговорному процессу, но и предложила Киеву готовое решение.

Западные государства выбрали ошибочный курс, решив нанести стратегический удар по России при помощи украинского конфликта. С таким заявлением глава РФ Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

Глава РФ напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их еще в самом начале конфликта. Украине даже был предложен взаимоприемлемый договор.

«Однако украинская сторона, по совету извне — об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла», — отметил российский лидер.

Курс западных государств, которые при помощи украинского конфликта намерены нанести России стратегическое поражение, Путин назвал «глубоко ошибочным».

«Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», — подчеркнул Путин.

Он также выразил благодарность партнерам по БРИКС за вовлеченность в мирное урегулирование сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в трех регионах РФ открылась выставка трофейной техники из зоны СВО.

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