«Хваленая натовская»: в трех регионах РФ открылась выставка трофейной техники из зоны СВО

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В трех регионах России открылась выставка трофейной техники из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Большинство экспонатов — западного производства.

Выставки трофейной техники, захваченной за время проведения специальной операции, открылись сразу в трех регионах нашей страны. В Петербурге можно увидеть танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, а также бронетехнику из Франции, Канады, Турции и других стран. Всего 22 экспоната, из которых лишь три произведены на Украине.

«Важность выставки — показать то, что Россия — сила! И то, как хваленая натовская техника и вся другая, она тоже подвержена повреждениям», — говорит старший водитель с позывным «Малой».

Также выставки проходят в Самаре и столице Ингушетии — городе Магас, откуда техника затем переедет в Махачкалу. А до этого похожие выставки видели жители еще десятка российских регионов. На всех площадках экскурсии проводят непосредственные участники СВО и рассказывают, при каких обстоятельствах была подбита техника.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию. Также Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Тема:
Спецоперация
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