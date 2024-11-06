«Навязанный раскол»: Захарова о вмешательстве Запада в молдавские выборы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Захарова: Запад навязывает Молдавии раскол общества

«Навязанный раскол»: Захарова о вмешательстве Запада в молдавские выборы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Fotostand / Nieweler

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Россия, со своей стороны, всегда была открыта к дружеским отношениям с республикой.

Запад навязывают Молдавии раскол общества, который осложняет ситуацию в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нужно в первую очередь понимать, в чем проблема. Проблема в навязанном расколе и развязанном антагонизме людей, которые проживают на территории Молдавии», — сказала дипломат.

При этом Россия, несмотря на враждебные заявления президента Молдавии Майи Санду, всегда была открыта к дружеским отношениям с республикой, добавила Захарова.

По результатам второго тура выборов президента Молдавии 3 ноября ЦИК республики подтвердил победу действующего президента страны Санду с результатом 55,33%. Ее соперник — кандидат от партии социалистов, экс-генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 44,67%.

В первом туре Санду не смогла набрать необходимых для досрочной победы 50% голосов избирателей.

Молдавская оппозиция заявила о непризнании результатов выборов за рубежом, поскольку они были искажены в пользу Санду. Социалисты Молдавии считают, что победу одержал их кандидат Стояногло, набравший большинство голосов внутри страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле опровергли вмешательство России в молдавские выборы, при этом сам процесс голосования в республике назвали недемократическим и нечестным.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тысячам граждан Молдавии, проживающим за рубежом, не дали возможность проголосовать, что не могло не оказать влияния на результаты выборов.

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