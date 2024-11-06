«Вызывает сомнения»: депутат ГД о запрете детям до 14 лет посещать соцсети

Использование паспортов при регистрации может привести к утечке личных данных.

Государственная дума не поддержала законопроект о запрете детям младше 14 лет посещать социальные сети. Об этом вице-спикер нижней палаты Борис Чернышов сообщил в беседе с «Известиями», отвечая на предложение ассоциации предпринимателей «АВАНТИ».

«Инициатива о запрете доступа в социальные сети для детей до 14 лет и обязательной регистрации по паспорту вызывает серьезные сомнения относительно ее эффективности и последствий», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, обязательное предоставление паспорта для регистрации в соцсетях создаст дополнительные угрозы безопасности личных данных.

К тому же, как отметил Чернышов, соцсети играют важную роль в социальной адаптации подростков в общество. Школьники общаются в соцсетях, потребляют контент и самовыражаются.

Помимо всего прочего, депутат назвал социальные сети удобным механизмом для выявления экстремистских действий и суицидальных настроений среди подростков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной инициативы запрета доступа к социальным сетям подростков назвали рост количества запрещенного контента.