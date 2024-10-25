Хочет ДНК: называющий себя сыном Карла III и Камиллы мужчина ищет с ними встречу

Члены королевской семьи буквально бегают от Саймона Доранте-Дэи. Неужели им есть что скрывать?

Приезду короля Великобритании Карлу III и его супруги Камиллы в Австралию порадовались многие, но нашелся один человек, кто с особым нетерпением ждал этой поездки — мужчина по имени Саймон Доранте-Дэй. Он захотел встретиться с членами королевской семьи, чтобы… попросить их сделать ДНК для установления родства.

Мужчина уверен — Карл III и его супруга — его родители. Хотя известно, что у них нет общих детей. Но Доранте-Дэй настаивает на своем, пишет издание Daily Mail. По его словам, его зачали в 1965 году, когда у пары впервые возникли романтические отношения. Тогда Камилле было 18 лет, Карлу III — всего 17. Из-за возраста они пытались скрыть беременность и факт рождения ребенка. А после отдали его Уинифред и Эрнесту Боулденам. Они работали у королевской семьи. Спустя восемь месяцев его отдали некой паре — Карену и Дэвиду Дэй, которые увезли его в Австралию.

На комментарии, что члены королевской семьи впервые познакомились в 1970-м, Доранте-Дэй отвечал скептически. Мол, в это он не верит. А еще заявлял, что о его рождении знала принцесса Диана, но молчала по приказу королевской семьи. И если раньше в качестве доказательства родства он сравнивал свои фото и Карла III, то теперь намерен заполучить более весомый аргумент.

Мужчина захотел сделать тест ДНК, чтобы точно убедиться, что он родной сына короля Великобритании. Именно поэтому он так жаждет с ним встречи и так несказанно рад его приезду в Австралию. Но, вероятней всего, члены королевской семьи ничего слышать и знать про предполагаемого родственника не хотят. Они попросили усилить охрану и продолжили посещать запланированные мероприятия.

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