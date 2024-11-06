Минюст подал иск в суд о ликвидации «Международной лиги трезвости и здоровья»

Минюст России подал исковое заявление в Тушинский суд Москвы к Союзу общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья» о прекращении его деятельности. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на истанцию.

«Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра», — говорится в материале.

Беседа по данному заявлению пройдет в понедельник, 11 ноября. После этого суд назначит дату рассмотрения по существу и вынесет решение по иску.

Источник агентства уточнил, что причиной подачи иска послужило отсутствие отчетов лиги о своей деятельности. Она не делала их на протяжении нескольких лет и не реагировала на внесудебные меры.

Прежде сообщалось, что Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский», принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group). Как пояснили в ведомстве, решение было принято 10 октября в связи с ненадлежащей организацией предприятием утилизации отходов спиртового производства. Спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ потребовало взыскать с разработчика снарядов более 29 миллионов рублей. Ведомство подало иски к Научно-исследовательскому машиностроительному институту имени Бахирева.