«Ад честно заслужила»: Захарова оценила переизбрание Пелоси сенатором от Калифорнии

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Захарова: переизбрание Пелоси сенатором от Калифорнии — ад, который заслужила

«Ад честно заслужила»: Захарова оценила переизбрание Пелоси сенатором от Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - CNP

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Республиканцы отвоевывают контроль над сенатом США.

Переизбрание демократа Нэнси Пелоси сенатором от Калифорнии — честно заслуженный ад. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Нэнси Пелоси в 84 года переизбрали сенатором от Калифорнии, откуда она попадает в окружение республиканского большинства в Вашингтоне и Трампа во главе страны. Ад, который она честно заслужила своей русофобией», — написала она.

Прежде 5-tv.ru писал, что Республиканская партия США отвоевывает контроль над сенатом, причем без победы в выборах кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа. Она получила 51 место по итогам голосования 5 ноября. Вместе с тем республиканцы могут сохранить контроль над Палатой представителей.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.

Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США.

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